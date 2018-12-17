РИАМО - 17 дек. Министерство здравоохранения Московской области совместно с общественниками проведет опрос пациенток подмосковных роддомов о качестве оказания услуг, итоги анкетирования станут известны к июню 2019 года, сообщила в понедельник заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

Всего в Подмосковье насчитывается 42 родильных дома, из них шесть перинатальных центров. За пять лет младенческую смертность в регионе удалось снизить в три раза, уточнила Солдатова.

«Мы хотели анонсировать новую программу, которую мы начинаем совместно с Татьяной Буцкой, блогером, председателем совета матерей «Выбор родителей». Это марафон по родильным домам в формате 3D. Мы будем оценивать медицинскую часть, доступность, доброжелательность и проведем анкетирование беременных и уже родивших женщин. Также отрейтинговать наши учреждения смогут общественные организации. Они это уже начали. Окончательные итоги будут к 1 июня», - сказала Солдатова.

Как отметила Буцкая, анонимные анкеты уже размещают на сайтах подмосковных родильных домов, первые промежуточные итоги подведут в начале февраля. Анкетирование позволит дать роженицам больше информации про родильные дома региона, чтобы избежать необоснованных страхов.

Спортсмен, многодетный отец Константин Цзю рассказал о рождении своего ребенка в Подмосковье.

«Все идет от сравнения. Первые трое детей у меня родились в Австралии, в простой больнице, там все на высоком уровне. Потом были роды в Москве, тяжелые, мы сбежали в Балашиху к нашему врачу Андрею Юрьевичу (Пастернаку, врачу-акушеру, главврачу роддома в Балашихе - ред.). Я рад тому, что вы делаете для здравоохранения», - сказал Цзю.