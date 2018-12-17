РИАМО - 17 дек. Массовые соревнования состоялись на стадионе имени Анфисы Резцовой в подмосковных Химках в рамках открытия лыжного сезона, на старт вышли более 300 лыжников местной школы по зимним видам спорта, а также гости из клубов Москвы и Раменского, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Участники дебютного в сезоне 2018-2019 первенства определили сильнейших в пяти возрастных группах на дистанциях 500 метров, 1,2,3 и 5 километров классическим стилем», – говорится в сообщении.

По итогам соревнований воспитанники химкинской «Спортивной школы по зимним видам спорта» завоевали 15 медалей. Мария Бараночникова и Анна Иконникова среди спортсменок 2009 года рождения и моложе заняли второе и третье место соответственно. Полина Забалуева и Екатерина Васильева также поднялись на вторую и третью ступень пьедестала по итогам гонки на 1 километр.

Воспитанница химкинской лыжной школы Екатерина Кувшинова стала лучшей среди соперниц 2005-2006 годов рождения, а Александра Ганькина показала третье время на дистанции 3 километра.

В соревнованиях спортсменок 2001-2002 годов рождения Кристина Трифанова и Виктория Баскова стали второй и третьей соответственно. На дистанции 500 метров химкинские лыжники завоевали две медали: Иван Слюсарев занял второе место, а Глеб Зенков — третье.

Аналогичный результат среди спортсменов 2007-2008 годов рождения продемонстрировали Константин Черепухин и Николай Можаев. Андрей Жирнов на дистанции 5 километров показал первое время, а его товарищ по команде Руслан Меньшиков финишировал третьим. Среди лыжников 2001-2002 годов рождения равных не было Егору Годареву.

Соревнования открытия сезона стали этапом отбора в команду городского округа Химки по лыжным гонкам. Проявить себя на областном уровне спортсменам предстоит уже 6 января: в Красногорске пройдет первый тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

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