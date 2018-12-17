РИАМО – 17 дек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общения с журналистами в понедельник прокомментировал сложную ситуацию в мире, которую сейчас сравнивают с обстановкой в Европе перед Первой и Второй мировыми войнами.

«Мое ключевое убеждение, что политики в больших странах не допустят войны, им не позволят народы. Но напряженность нагнетается», – сказал Лавров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Дипломат также напомнил об одностороннем выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Президент Трамп был искренен, когда говорил, что хочет хороших отношений с Россией», – отметил Лавров.

По его словам, раздувание русофобии связано во многом с внутриполитической борьбой в США.

«Печально, когда в угоду внутриполитическим дрязгам приносится мировая стабильность», – заключил министр иностранных дел РФ.