РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали 56-летнего жителя Томской области по подозрению в убийстве жителя Мордовской области в ходе пьяной ссоры, сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Труп 35-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи был обнаружен на строительной площадке многоэтажного жилого дома в жилом комплексе «Новоград Павлино» в микрорайоне Заря. Следствие установило, что преступление мужчина совершил в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков.

«В настоящее время в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 56-летний житель Томской области», – сказал собеседник агентства.

Следственным отделом по городскому округу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Томской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.