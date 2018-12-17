РИАМО - 17 дек. В Подмосковье планируют проводить уроки для родителей в послеродовой период, видеоуроки по физическому восстановлению могут подготовить Константин и Татьяна Цзю, заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

«Давайте в наших учреждениях сделаем занятия для родителей после родов, будем видеотрансляции делать. У нас есть большие залы», – сказала Солдатова.

Всего в Подмосковье 42 родильных дома, из них шесть перинатальных центров. За пять лет младенческую смертность удалось снизить в три раза, уточнила Солдатова.

Как отметил Константин Цзю, период после родов часто бывает довольно сложным для пар, он с супругой Татьяной готов подготовить совместные видеоуроки.