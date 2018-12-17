РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к ремонту дорожных ям на улице Индустриальная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация «УниверсалТехком» (в настоящее время – ред.) проводит работы по устранению аварийной ямочности на улице Индустриальная», – говорится в сообщении.

Также на прошедшей неделе в рамках реализации программы «Светлый город» в микрорайоне Климовск провели работы по обустройству линий уличного освещения вдоль тротуара у детского сада «Радуга» на улице Победы, 12А и рядом с детскими игровыми площадками, располагающимися у дома №27 на улице Пролетарская и у дома №12 на улице Победы.