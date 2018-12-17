РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В микрорайоне Львовский Подольска волонтеры провели новогоднюю елку и поздравили с наступающим праздником около 40 детей-инвалидов, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«Мы, родители детей-инвалидов микрорайона Львовский, уже несколько лед подряд проводим мероприятия для детей с ограниченными возможностями в нашем микрорайоне. Так, 16 декабря на базе спортивного клуба «Витязь» прошла новогодняя елка. В рамках мероприятия аниматоры из союза аниматоров «Про людей» подготовили интересную и увлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также были игры, мастер-классы, живое музыкальное сопровождение. Всего в елке приняли участие около 40 детей», – сказала организатор.

Она отметила, что дети остались очень довольны. Организаторы поблагодарили спортивный клуб «Витязь» и Дом культуры «Металлург» за помощь.