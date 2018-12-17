РИАМО - 17 дек. На станции «Измайлово» Московского центрального кольца в конце декабря откроется каток с бесплатным прокатом коньков, сообщается на сайте RosTender.info.

«Московский метрополитен проводит тендер на организацию работы пункта проката и сооружение катка с оградой. 20 декабря планируется подвести его итоги», - говорится в сообщении.

Каток с искусственным льдом (на основе полиэтилена) размером 20 на 10 метров будет работать от входа на станцию «Измайлово» к выходу №1 в течение 20 дней, в том числе в новогодние каникулы. Точные даты его работы будут известны чуть позже.

Каток создадут на средства Московского метрополитена, на эти цели предприятие выделило 1,6 миллиона рублей.

В прошлом году подобный каток работал от станции метро «Ленинский проспект» к станции МЦК «Площадь Гагарина». Он пользовался большой популярностью у жителей и гостей столицы.

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