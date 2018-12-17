РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольской станции переливания крови завершающий день приема доноров пройдет 28 декабря, сдать кровь смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Завершающий день приема доноров пройдет в Подольске в следующую пятницу, 28 декабря. Сдать кровь можно с 8:00 до 11:00 в ГУЗ МО «Подольская станция переливания крови» по адресу: улица Кирова, дом 9. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт», – говорится в сообщении.

В дни новогодних каникул станция переливания крови будет работать 4 января 2019 года с 9:00 до 12:00. Данная станция обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения горокруга.

«Донорство совершенно безопасно, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Лица, сдавшие кровь, получат денежную компенсацию за обед в размере 629 рублей, справку на 2 дня освобождения от работы и подарок», – заключается в материале.