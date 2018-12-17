РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах обработают противоголедными материалами тротуар на северной стороне у ж/д станции «Люберцы-1» по просьбам жителей, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«Взята на контроль просьба жителей по уборке и посыпке тротуара в северной части станции «Люберцы-1». Там в течение дня передвигается большое количество жителей. Тротуар не обрабатывается противогололедными материалами», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что по ряду адресов необходимо обеспечить своевременный вывоз мусора: в поселке Томилино, на улице Пушкина, у дома №59; в поселке Октябрьский, у дома №1 по улице Школьная; в поселке Малаховка, у дома №22 по улице Волгоградской и у дома №1 по Быковскому шоссе. А также в поселке Красково, у дома №1 по улице Школьной.

«Необходимо устранить надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси, по адресам: улицы Инициативная, дом №7, Попова, дом №19 и в поселке Красково, улица Карла Маркса, дом №117/15. От дома №59 по улице 8 Марта необходимо эвакуировать брошенный автомобиль. На пересечении Быковского шоссе с улицей Гаражной в Малаховке нужно восстановить светофор», – резюмировал глава.