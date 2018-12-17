РИАМО - 17 дек. Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета – 31,2%, при этом в прошлом году показатель был на 1,1% больше, сообщает РИА Новости.

Соответствующее исследование о том, сколько россияне и жители других стран тратят на еду, провело агентство РИА Рейтинг. В анализе использовались данные национальных статистических служб, Росстата, а также МВФ.

«Россияне тратят почти треть (31,2%) бюджета на продукты. Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга – 8,7% бюджета. Далее идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех – менее 12%)», – говорится в сообщении.

Россия заняла 31-е место в рейтинге – рядом с нами Черногория и Литва.

Как уточняется в сообщении, самая высокая доля расходов – у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. К примеру, на Украине жители тратят на еду 50,9% бюджета. У граждан Казахстана и Молдавии на продукты питания уходит более 40% расходов.

Как отметили специалисты РИА Рейтинг, чаще всего существует обратная связь между ВВП на душу населения и долей расходов на еду.

«Как правило, чем меньше у граждан эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома и образование», – добавляется в сообщении.

При этом в некоторых случаях траты на еду зависят от исторических привычек населения. Например, проживающие в Средиземноморье каждый вечер проводят время с друзьями в тапас-барах и кафанах.

Самые высокие траты на питание вне дома и на гостиницы отмечены в Швейцарии (10,8% бюджета), а также в Греции (10,5%) и Испании (10%). В России в среднем тратят 3,3% бюджета. Близкие значения у Сербии и Казахстана. Самый незначительный показатель по этой статье расходов в Европе – у жителей соседних Молдавии и Румынии (1,8%).

В тратах на досуг и культуру, согласно исследованию, лидируют шведы – 18,7%, а также Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). В Швеции и Великобритании доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

По этому значению Россия в середине рейтинга – доля в 6,9%. Меньше всего на досуг и культуру тратят в Молдавии – 1,3%.

«Также менее двух процентов расходов тратят на досуг и культуру в Македонии (1,8%), Казахстане (1,9%) и на Украине (1,9%)», – заключается в сообщении.