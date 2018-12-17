РИАМО - 17 дек. Движение трамваев по четырем маршрутам временно останавливалось на Варшавском шоссе в Москве из-за технических причин, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

В понедельник на Варшавском шоссе по техническим причинам было приостановлено движение трамваев №№3, 16, 35, 47. Трамваи следовали по измененным маршрутам.

«Движение от «Тульской» до «Нагатинской» восстановлено. Трамваи №№3, 16, 35, 47 едут привычными маршрутами», - говорится в сообщении.