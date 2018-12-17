РИАМО - 17 дек. В подмосковном Воскресенске мужчину подозревают в нанесении колото-резаного ранения мужчине, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем в Воскресенске на улице Дзержинского из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован ранее судимый мужчина 1992 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1968 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.