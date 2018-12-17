РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане в микрорайоне Купавна, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 16 декабря в 19:10 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Балашиха, микрорайон Купавна, улица Проектная», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 11 человек, кроме того было использовано три единицы техники.

Информации о пострадавших нет.