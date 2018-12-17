РИАМО - 17 дек. Практически полная Луна помешает любителям астрономии наблюдать максимум метеорного потока Урсиды, который наступит в ночь с 21 на 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря 2018 года максимума достигнет самый северный метеорный поток – Урсиды. Свое название он получил от латинского названия созвездия Малой Медведицы – Ursa Minor, где расположен его радиант (область вылета метеоров). Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится северный полюс мира», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов, в этом году увидеть Урсиды вряд ли удастся.

«Во-первых, количество ожидаемых метеоров в час составляет всего 10. Во-вторых, Луна будет близка к фазе полнолуния и создаст существенную засветку неба, которая помешает наблюдениям», - пояснил астроном.

Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой Туттля. Периодическая комета Туттля является родоначальницей этого метеорного потока. Она была первоначально замечена Пьером Мешеном из Франции 9 января 1790 года и вновь переоткрыта спустя почти 70 лет Хорасом Туттлем из США 5 января 1858 года, когда и получила свое название.

Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 13,6 года. Последний раз комета Туттля прошла перигелий 26 января 2008 года и в следующий раз она вернется к Солнцу в августе 2021 года.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны. Метеорный поток Урсиды по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте значительно слабее. Скорость метеоров Урсид - около 32 километров в секунду. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час.