РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Жители Люберец на минувшей неделе более 7 тысяч раз обращались в ЕДДС-112, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«С 10 по 17 декабря в ЕДДС-112 по городскому округу Люберцы поступило 7 284 звонков от жителей, из них 506 на горячую линию администрации, 6 778 – по единому номеру «112», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации поступило 13 обращений по работе жилищно-коммунального хозяйства, по два обращения поступило по вопросам работы ГИБДД и благоустройству территории, четыре – уличного освещения, одно – по бездомным животным, по 12 обращений – по экологии, содержанию дорог и тротуаров, 458 сообщений носили справочный характер.

Все обращения направлены в адрес должностных лиц администрации для контроля исполнения.

Также в службу-112 Люберец за неделю поступило 3 525 сообщений по вопросам работы скорой помощи, 1 762 – полиции и ГИБДД. Также 41 сообщение было связано с вызовами пожарных и спасателей, 14 сообщений были связаны с вызовами специалистов аварийной газовой службы, 881 обращение было справочным.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 10 по 17 декабря поступило свыше 6 273 обращения, из них 905 по вопросам электроснабжения, водоснабжения – 636, работы центрального отопления – 197, обслуживания домов и придомовой территории – 458, освещения подъездов и дворов – 36. Также 4 041 сообщений носили информационный характер. Всего с начала текущего года (2018 года – ред.) в ЕДС ЖКХ поступило 254 339 обращений», – дополнил Ружицкий.

Глава подчеркнул, что всего с начала текущего года в службу-112 поступило более 411 тысяч обращений. На минувшей неделе служба работала в штатном режиме, жалоб на работу диспетчеров не поступало.