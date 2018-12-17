РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске на территории одного из загородных клубов приступили к строительству детского парка культуры и отдыха, в котором появится и панда-парк, сообщается на сайте администрации округа.

«На территории загородного клуба «Айвенго» в Подольске приступили к строительству детского парка культуры и отдыха по типу панда-парка. Это – веревочная трасса для детей всех возрастов. Площадь парка составит 7 гектаров. На сегодняшний день он сформирован, поставлен на кадастровый учет, а также уже разработана концепция создания здесь детского спортивного развлекательного парка», – говорится в сообщении.

Парк будет состоять из трех функциональных зон. Самая большая часть парка – это зона дорожно-тропиночной сети протяженностью 2,5 километра для спокойного отдыха и прогулок в лесу. Вторая зона – спортивно-развлекательная, в которой появится веревочный парк, рассчитанный на разные возрастные группы. Он будет создан по принципу панда-парка. Третья зона предназначена для массовых культурно-развлекательных мероприятий.

«Сейчас в части парка проведены санитарная и противопожарная обработки, намечена дорожно-тропиночная сеть. К лету будет создан веревочный парк, который станет круглогодичным. Также летом здесь можно будет совершать пешие прогулки и посетить веревочный парк, а зимой построят снежные крепости и обустроят лыжную трассу», – сказал первый заместитель главы администрации округа Виктор Чуб.

Также в настоящее время на территории загородного клуба открыт бельчатник, где разводят белок разных пород. После того, как они адаптируются, их переселят в парк.

«Кроме белок мы запустили в парк бурундуков, которые очень хорошо у нас приживаются. К весне планируем создать мини-зоопарк, в котором будут представлены редкие животные, занесенные в Красную книгу. Для нас очень привлекательно открытие Детского парка культуры и отдыха рядом с нашей территорией, так как в наш комплекс приезжают отдыхать много семей с детьми, и нам бы хотелось, чтобы детям здесь было интересно», – отметила гендиректор загородного клуба «Айвенго» Оксана Кармелюк.