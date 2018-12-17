РИАМО - 17 дек. Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестной женщины в Химках, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Накануне днем в Химках на улице Чапаева без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 40 - 45 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проводится проверка по данному факту.

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