РИАМО - 17 дек. Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике областного значения «Древняя озерная котловина у села Орешки», особо охраняемая природная территория находится в Рузском городском округе, ее площадь составляет почти 153 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

При обследовании территории заказника установлено обитание 69 видов наземных позвоночных животных, из них четыре вида земноводных, один вид пресмыкающихся, 51 вид птиц и 13 видов млекопитающих.

«Есть виды, внесенные в Красную книгу Московской области: растения подлесник европейский, ветреница дубравная, шалфей клейкий и несколько видов уснеи, а также представители фауны – серый журавль, кедровка и слизень черно-синий», – отмечается в материале.

В ближайшее время особо охраняемая природная территория (ООПТ) будет поставлена на кадастровый учет. Это облегчит надзор за соблюдением режима особой охраны.

Специалисты Минэкологии отмечают, что в настоящее время заповедная территория испытывает негативное воздействие, в первую очередь из-за неконтролируемого туризма. Поэтому в списке запретов – рубки, сбор и пересадка растений, проезд автотранспорта, устройство туристических стоянок и разведение костров.