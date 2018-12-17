РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. В подмосковном Дзержинском образовались заторы из-за частичного перекрытия четырех улиц после обрушения кровли на заводе «Техногрупп», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

Движение ограничено на улице Энергетиков в сторону завода, на Дзержинском шоссе и Академика Жукова. Также нельзя проехать с улицы Ленина на улицу Энергетиков.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки в данном районе округа составляют 7 баллов.