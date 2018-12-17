РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. В подмосковном Королеве порядка 70 человек приняли участие в автомобильном квесте «Новогодний чертополох», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В ночь с 15 на 16 декабря королевские сторонники партии «Единая Россия» провели авточелендж «Новогодний чертополох». Организатором мероприятия выступил администратор автомобильного сообщества «DRIVE_Королев» Геннадий Джулинский совместно со своей командой.

«В мероприятии приняли участие порядка 70 человек. Участники выполняли различные задания новогодней тематики, например, «найти зайца в естественной среде обитания», «спросить у случайного прохожего: не находил ли он вашу морковку?». Игроки должны были с ведром на голове «изобразить Деда Мороза в нерабочее время», – говорится в сообщении.

Выполнение заданий оценивалось по балльной системе. За креативность начислялись дополнительные баллы. Команды отлично справлялись с заданиями на знание исторических фактов о Королеве, где им предлагалось побывать в роли экскурсовода и рассказать реальный исторический факт, находясь рядом с памятником культуры либо стелой. Игра получилась интересной и познавательной.

«Для королевской молодежи очень важно успешно реализовать свой потенциал, найти свое призвание. Молодежь уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни общества – в спорте, образовании и науке, искусстве и автокультуре, начиная от любительского автоспорта и заканчивая модернизацией своих транспортных средств. Партия «Единая Россия» и дальше будет содействовать проведению таких мероприятий», – отметил Джулинский.