РИАМО - 17 дек. Столичная полиция выясняет обстоятельства, при которых безработный мужчина получил различные травмы и ушибы, пострадавший попал в реанимацию, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Накануне ночью в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи с адреса: улица Кировоградская, дом 9, корпус 3 и госпитализации в реанимационное отделение безработный 1982 года рождения с различными травмами и ушибами», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.