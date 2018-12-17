РИАМО - 17 дек. Очередное заседание общественного совета при Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области состоится во вторник, 18 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тема заседания: «Региональные нормативы градостроительного проектирования и редевелопмент промышленных территорий как инструменты повышения качества городской среды».

«В рамках заседания (18 декабря – ред.) члены общественного совета обсудят региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области в призме инструмента для повышения эффективности использования территорий», – отмечается в материале.

Кроме того, в качестве спикеров выступят представители органов местного самоуправления, которые представят модели комплексного развития территорий, разработанные в рамках программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области».