РИАМО - 17 дек. Инвестор приобрел на городском аукционе 1,2 тысячи квадратных метров в Доходном доме акционерного общества «Московский частный ломбард», там может появиться офисное пространство или гостиница, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Ведомство выступило организатором торгов.

«Новым владельцем нежилых площадей по улице Арбат, 11, стала компания ООО «Э.Д.Э.М. Управление недвижимостью». Стоимость сделки составила 88,9 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В первые месяцы 2019 года будет принято решение о будущем приспособлении нежилых площадей. По словам представителя компании, в настоящее время рассматривается возможность организации офисного пространства или гостиницы.

«Инвестор получил в собственность часть выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом акционерного общества «Московский частный ломбард» XIX века. Новый собственник берет на себя ответственность по сохранению исторического памятника. Ценность представляют местоположение, внутренняя планировка, фасады, декоративные элементы», – пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Существует версия, что 7-комнатная квартира со стоматологическим кабинетом, расположенная в доме по соседству по адресу: улица Арбат, 13, могла стать прообразом квартиры профессора Преображенского в романе «Собачье сердце» Михаила Булгакова.

Доходный дом акционерного общества «Московский частный ломбард» построен в 1911 году архитектором Н.Д. Струковым. Фасад дома оформлен в духе итальянского Ренессанса, в архитектурный декор включены скульптурные железные львиные маски.