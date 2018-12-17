РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска присоединились к региональному флешмобу в соцсетях по использованию световозвращателей в темное время суток, в нем могут принять участие все желающие, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Для участия в флешмобе требуется в вечернее время сделать новогоднюю фотографию, на которой обязательным элементом является световозвращатель. Он может быть размещен в виде елочной игрушки, гирлянды или буквенного поздравления, чтобы при вспышке засветиться и продемонстрировать свои свойства», – говорится в сообщении.

Оценить творческие и необычные поздравления с наступающим Новым годом можно в социальных сетях, пройдя по тематическому хэштегу #Станьзаметнейнадороге2019.

«В преддверии зимних каникул автоинспекторы Подмосковья проводят мероприятия с юными участниками дорожного движения в детских садах и школах. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют тематике популяризации световозвращающих элементов и ношения их пешеходами в темное время суток», – добавляется в сообщении.