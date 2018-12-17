РИАМО - 17 дек. Министерство здравоохранения РФ рассказало, какие медицинские услуги полагаются гражданам бесплатно, сообщает в понедельник Газета.ru.

Соответствующая памятка размещена на сайте министерства.

«Согласно памятке, россияне имеют право на бесплатную первичную медпомощь, специализированную медпомощь в условиях стационара, высокотехнологичную помощь с применением новых сложных или уникальных методов лечения, а также скорую помощь», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, россияне также могут бесплатно пройти медицинскую реабилитацию, ЭКО, химиотерапию при злокачественных заболеваниях. Кроме того, бесплатно проводится диагностика нарушений развития будущего ребенка у беременных женщин, проводится проверка на пять наследственных и врожденных заболеваний для новорожденных детей и другие услуги.