РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. В подмосковном Дзержинском не будут задействовать спасательный вертолет для эвакуации пострадавших, который прибыл в город, сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «ТехноГрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

«Вертолет сейчас стоит на круговом пересечении улиц Энергетиков, Ленина, Академика Жукова и Дзержинского шоссе. Но его задействовать не будут», – сказал Полетыкин.