РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске за прошедшие выходные новогоднюю ярмарку товаров регионов России посетило более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации горокруга.

«В Подольске с 14 по 16 декабря напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 19 прошла ярмарка «Товары регионов России», которую посетило более 2,5 тысяч жителей округа. Ярмарка проводилась с целью реализации сувенирной продукции, праздничных аксессуаров и нарядов, новогодних игрушек и многого другого от лучших российских производителей», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка создавали новогоднюю атмосферу, а также был организован и благотворительный обед для социально-незащищенных слоев населения.

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