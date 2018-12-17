РИАМО - 17 дек. Москомархитектура одобрила 15 проектов медицинских объектов за 2018 год, большая часть будущих построек – районные поликлиники для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подход к объектам социальной инфраструктуры: поликлиникам, больницам, медицинским исследовательским центрам, становится все более индивидуальным. Мы постепенно отходим от типовых проектов, архитекторы стараются сделать узнаваемые и интересные объекты, уложившись при этом в довольно жесткие нормативные рамки. Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня более половины москвичей положительно оценивают нашу медицину», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Из пятнадцати согласованных объектов по три находятся на севере и востоке Москвы. По два объекта появится в ЦАО, СВАО и ТиНАО. По одному медицинскому учреждению откроется в ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.

Среди согласованных объектов – новая поликлиника в центре города, которая появится на большом Строченовском переулке. Пятиэтажная, с крыльями для взрослого и детского отделений, она сможет принимать до 320 человек в смену. Фасады будут облицованы разноцветными панелями, что выделит поликлинику из окружающей застройки.

Новая детско-взрослая поликлиника в поселении Филимонковское в ТиНАО будет выполнена в современном стиле. Витражное остекление, динамичные фасады будут отделаны хризалитцементыми панелями.