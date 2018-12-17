РИАМО - 17 дек. В подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших смерть пяти мужчин, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

16 декабря в нежилом здании-котельной в деревне Шестово городского округа Домодедово были обнаружены тела пяти мужчин с признаками отравления угарным газом. Погибшими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 28-ти до 59-ти лет.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в нежилом здании, оборудованном под котельную тел пяти мужчин, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты газовый баллон, газовая плита и бутылки со спиртосодержащей продукцией. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших для установления точной причины смерти рабочих.

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