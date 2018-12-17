РИАМО - 17 дек. За полгода участники программы лояльности «Город» с помощью карты «Тройка» совершили покупки у партнеров программы на общую сумму более 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

«С момента старта программы в июне 2018 года более 100 тысяч владельцев карт «Тройка» уже стали ее участниками. С помощью карты «Тройка» москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте», – отмечается в сообщении.

При пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения. В числе партнеров программы сейчас более 6 тысяч торговых точек Москвы и Московской области, напоминается в материале.

Среди всех партнеров программы наибольшей популярностью у владельцев карты «Тройка» пользуются «Шоколадница», «Нияма», Burger King и BB&Burgers; онлайн-гипермаркеты OZON.ru и AliExpress, аптеки «36,6», клиника «МЕДСИ», магазин «Линзмастер», а также магазины одежды и обуви – kari, «Спортмастер», Lamoda и Elena Furs.

В планах программы лояльности «Город» – стать привлекательной и удобной программой для всех держателей карты «Тройка».

В настоящий момент в программу внедряют механизм гео-подсказок, который позволяет быстро находить на обычном маршруте домой, на работу, учебу или по делам ближайшие магазины, рестораны, аптеки и места досуга, где начисляют бонусы по карте «Тройка». В течение года-двух планируется «охватить» 80% торговых точек вблизи каждой станции московского метро.

«Цель программы лояльности – сделать карту «Тройка» не просто транспортной картой, а удобным городским решением. За последние месяцы суточное количество регистраций выросло в 2 раза – все больше москвичей копят бонусы и планируют использовать их. Кроме того, участие в программе лояльности дает возможность обменивать бонусы на бесплатные поездки в городском транспорте, что, несомненно, делают ее все более привлекательной для пользователей», – заявил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.