РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. Администрация подмосковного Дзержинского в понедельник выделила специальную технику для разбора завалов на заводе «ТехноГрупп», сообщил «РИАМО в Люберцах» первый заместитель главы администрации горокруга Николай Федюшкин.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «ТехноГрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

«Сигнал об обрушении кровли на заводе «ТехноГрупп» поступил в ЕДДС округа в 9:30. На место сразу прибыли спецслужбы и администрация. Администрация для разбора завалов выделила два больших крана и два фронтальных погрузчика», – сказал Федюшкин.