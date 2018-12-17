РИАМО - 17 дек. Департамент развития новых территорий города Москвы готов оказать содействие Федеральной службе исполнения наказаний в поиске места для строительства следственного изолятора, который заменит СИЗО «Бутырка» и «Красная Пресня», сообщил РИАМО в понедельник руководитель департамента Владимир Жидкин.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что легендарный тюремный замок «Бутырка», а также СИЗО №3 «Красная Пресня» планируют закрыть навсегда. Вместо них могут построить следственный изолятор в новой Москве.

«У ФСИН есть земля. Но официально они еще в наш департамент с этой темой не обращались. Решение должно приниматься на уровне руководства ФСИН и Москвы. Если такое решение будет принято, то мы в процесс включимся, надо будет готовить градостроительную документацию плюс участвовать в проведении общественных слушаний. Однако у ФСИН есть участки и на территории Московской области. Поэтому надо подождать, какое решение будет принято», - сказал Жидкин.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко ранее уточнил, что изначально ведомство планировало построить своими силами новое СИЗО на 2 тысячи мест вместо «Красной Пресни», но мэрия предложила закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.

По словам Максименко, для строительства нового СИЗО рассматриваются два направления — в сторону Калужского (новая Москва) и Дмитровского шоссе. Новый СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам, его планируют построить за год.