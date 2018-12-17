РИАМО - 17 дек. На поездах на Общероссийскую елку в столицу приедут 2,5 тысячи детей, школьников доставят «Ласточки», межрегиональные электрички и специальный «детский» поезд, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В канун Нового года в Москву на Общероссийскую елку традиционно приезжают тысячи школьников из разных регионов страны. В этом (2018 году – ред.) году на поездах специальными группами отправятся около 2,5 тысяч маленьких пассажиров. По Московской железной дороге проходит финальная часть их пути. Холдинг «РЖД» заранее разработал график движения поездов с детьми в Москву и обратно», – говорится в сообщении.

Из Курска, Смоленска и Тулы в Москву школьников доставят «Ласточки», из Рязани, Калуги и Владимира – межрегиональные электропоезда. Группу из 450 детей из Минеральных Вод в Москву доставит специальный «детский» пассажирский поезд №581.

Основная дата заезда детей в Москву 25 декабря, а выезда – 27 декабря.

«Всего в период с 25 декабря 2018 года по 9 января 2019 года из Московского железнодорожного узла отправится 3015 пассажирских поездов, из них 414 – дополнительных «новогодних» поездов. Это на 209 поездов больше, чем за аналогичный период предыдущего (2017 года – ред.) года», – дополняется в сообщении.

Максимальное количество поездов отправится 30 декабря с Казанского вокзала – 71 пассажирский поезд, в том числе 24 дополнительных, а 29 декабря с Курского вокзала – 41 пассажирский поезд, включая 22 дополнительных.

На Всероссийскую елку в Московский Кремль со всей страны приедут порядка 6 тысяч детей, в центре столицы будет новогодний карнавал. Елка пройдет 26 декабря.