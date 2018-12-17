РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД в ходе рейда «Опасный груз» выявили два технически неисправных транспортных средства, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В Подольске с 10 по 16 декабря на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу проводился профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление правонарушений в данной сфере.

«В ходе рейда сотрудники ГИБДД осмотрели 31 транспортное средство, осуществляющее перевозку опасных грузов, и проверили два автопредприятия. В рамках проведенных работ у двух водителей были выявлены технически неисправные транспортные средства», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе рейдов было составлено пять протоколов о нарушении правил перевозки опасных грузов, два из которых – на должностных лиц и три на водителей.

К опасным грузам относятся взрывчатые материалы, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, вещества, материалы. Водителю, нарушившему правила перевозки такого груза, грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством. Юридическим лицам грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.