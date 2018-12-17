РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. Кинологи проверяют завалы обрушившейся в понедельник кровли на заводе «ТехноГрупп» в Дзержинском, они смотрят, есть ли еще люди под завалами, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.

«На месте работают кинологи. Они проверяют завалы на наличие еще пострадавших», – сказал Полетыкин.

Причиной обрушения кровли завода «ТехноГрупп» в Дзержинском стали ремонтные работы на крыше. При обрушении пострадали 8 человек, трое из них погибли.