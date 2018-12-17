РИАМО - 17 дек. В понедельник в подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания, в результате есть погибшие и пострадавшие, прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова организована проверка в связи с обрушением здания в городском округе Дзержинский», – говорится в сообщении.
В понедельник произошло обрушение кровли одного из производственных помещений, расположенных на территории завода в городском округе Дзержинский. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения кровли здания.
Ранее вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов доложил губернатору региона Андрею Воробьеву о мерах по спасению людей, пострадавших при обрушении кровли на предприятии в Дзержинском.
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