РИАМО - 17 дек. В доме правительства Московской области 18 декабря состоится праздничное мероприятие «Мы вместе», в рамках которого наградят лучших специалистов служб замещающих детей, лучших приемных родителей и детей-сирот – всего участие примут порядка 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Мероприятие направлено на выявление самых удачных практик в сфере попечительства и сопровождения приемных детей.

«Мероприятие становится традиционным для нашего региона, мы уже второй год организовываем такую церемонию: награждаем за достижения в области образования, искусства, творчества, в спорте и профессиональных компетенциях. Кроме того, на площадке представители министерства образования, детских домов, сами приемные семьи делятся опытом и подводят итоги работы, что еще важнее – определяют планы на ближайшую перспективу», – отметила Забралова.

Она также добавила, что в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

Сейчас в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в этом году.