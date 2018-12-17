РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы выявили некачественную уборку контейнерных площадок и территории управляющей компанией «Капитал Инвест», сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно сотрудники управления благоустройства проводят проверку качества выполнения УК своих обязанностей по зимнему содержанию территории. После проведенного совещания УК усилили контроль и содержат территорию в удовлетворительном состоянии. Однако стоит отметить, что УК «Капитал Инвест» не приняла меры по улучшению качества работ. На протяжении недели (с 10 по 16 декабря – ред.) отмечают нарушения в содержании контейнерных площадок и территории», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 10 по 16 декабря управляющие и подрядные организации ежедневно проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий и уборки от снега и наледи. Всего были привлечены 109 единиц спецтехники, задействованы более 900 человек. С городских территорий собрали и вывезли более 800 кубометров снега, использовали порядка 816 килограммов противогололедных материалов.

«Территории городского округа Люберцы готовят к празднованию Нового года и Рождества. В соответствие с утвержденным правительством Подмосковья брендированием «Зима в Подмосковье», – пояснил глава.

По его словам, декабрьские морозы позволили провести работы по заливке катков. Их первые посетители уже опробовали качество льда. Всего в городском округе Люберцы в этом сезоне будут работать 24 катка.