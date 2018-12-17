РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 дек. Свыше 2,5 тысяч жителей подмосковного Красногорска поставили подписи под петицией «Остановите вырубку Нахабинского леса, пока еще не поздно», сообщается в группе «Спасем лес в Нахабино» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно проекту генплана городского округа Красногорск, в кварталах 3, 7, 8 лесничества предусмотрено капитальное строительство трех детских учреждений и спортивной площадки на лесной территории вблизи жилого микрорайона.

«Против застройки леса возражают местные жители, так как этот лес остался единственным уголком природы в пешей доступности. На 13 декабря собрано 2 605 подписей под петицией «Остановите вырубку Нахабинского леса, пока еще не поздно» на глобальной платформе Change.org», – говорится в сообщении.

Активисты собирают подписи под коллективным письмом в Минобороны РФ, в котором просят сообщить правовой статус лесной территории в поселке Нахабино.

«Рассмотреть возможность возвращения в лесной фонд страны лесных земель Минобороны России, расположенных в городском округе Красногорск, и в которых нет необходимости для обеспечения нужд обороны и безопасности», – заключают авторы инициативы.