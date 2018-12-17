РИАМО - 17 дек. В строительстве станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена задействовано более 3 тысяч специалистов, по мере увеличения объема выполняемых работ численность строителей будет пропорционально увеличиваться, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В строительстве БКЛ в настоящее время задействовано более 3 тысяч строителей», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что по мере увеличения объема выполняемых работ численность строителей будет пропорционально увеличиваться.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

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