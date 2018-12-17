РИАМО - 17 дек. Жители столицы уже могут переехать в новый дом по Матвеевской улице в рамках программы реновации, на первом этаже новостройки располагается центр по информированию по переселению, где могут помочь в оформлении необходимых документов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Новый дом расположен по адресу: Матвеевская улица, 11.

«Новый жилой дом, расположенный между Аминьевским шоссе и Нежинской улицей в районе Очаково-Матвеевское, построен по индивидуальному проекту», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в «стартовый» дом переедут жители дома №3 по улице Наташи Ковшовой. Эта пятиэтажка была построена в 1963 году. Всего здесь находятся 52 квартиры.

Левкин отметил, что на первом этаже дома находится центр информирования по переселению, где работают специалисты органов исполнительной власти и служб города, готовые оказывать необходимые консультационные услуги, помощь в оформлении необходимых документов.

Первые переселения по программе реновации на западе столицы стартовали в апреле этого года. Для жителей старых пятиэтажек были подготовлены сразу четыре новых дома (проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, проспект Вернадского дом 69, улица Гжатская, дом 16, корпус 1, улица Красных Зорь, дом 59Б).

На сегодняшний день на западе Москвы один старый дом по адресу: улица Красных Зорь, 23, полностью расселен.

В районе Очаково-Матвеевское в программу реновации включено 67 домов общей площадью 268,2 тысячи квадратных метров. Сейчас утверждены три «стартовые» площадки.

Всего же в Западном административном округе в программу реновации вошли 558 домов, утверждено 28 «стартовых» площадок.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 295 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.