РИАМО - 17 дек. Следователи начали проверку по факту обрушения кровли с одного из производственных сооружений в подмосковном Дзержинском, в результате инцидента есть пострадавшие, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей. Количество пострадавших устанавливается. По данному факту следственным отделом по Люберцам ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа.

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