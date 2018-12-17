РИАМО - 17 дек. В столице проходит главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество», здесь посетители смогут взять уроки в школе хороших манер, юных посетителей ждут творческие занятия и театрализованные елки, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Московских сезонов».

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» в самом разгаре. В будние дни программа запланирована ничуть не менее увлекательная, чем в выходные. Днем юных посетителей ждут творческие занятия и детские театрализованные елки, а взрослым гостям фестиваля поднять настроение после рабочего дня помогут вечерние спектакли и концерты», – сказал собеседник агентства.

Помимо ежедневных мастер-классов на этой неделе запланированы и уникальные программы. Например, «Школа хороших манер» на Кузнецком мосту будет работать четыре дня – с 18 по 21 декабря, а научиться мастерить новогодние венки, елочные игрушки и другие праздничные украшения под руководством профессионалов можно будет только 18 и 19 декабря.

Детские театрализованные елки будут проходить ежедневно с 12:00 до 17:00 на Тверской площади. Здесь пройдут чтения сказок и интерактивные спектакли-игры с участием юных гостей фестиваля. Тема этой недели – творчество писателей Скандинавии и Англии.

По вечерам на фестивале пройдут спектакли и концерты.

«В «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере в понедельник, вторник и среду смотрим балеты «Щелкунчик» (в 17:00) и «Белоснежка» (в 19:00), а в четверг и пятницу – «Чиполлино» (в 17:00) и «Щелкунчик» (в 19:00). Стоимость билета входного билета – 100 рублей», – уточнил представитель пресс-службы.

С понедельника по пятницу праздничные представления будут идти на площадках «Путешествия» на площади Революции, улицах Городецкой, Профсоюзной, Хачатуряна, Ярцевской, Новопесчаной, на бульварах Дмитрия Донского, Ореховом и Строгинском, на площади Славы, на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде. Начало – в 17:00 и 18:00.

В Троицке 17, 20 и 21 декабря пройдут вечеринки с сетами модных московских DJ.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.