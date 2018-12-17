РИАМО - 17 дек. Накрытыми могут стать станции метро, которые будут построены за пределами МКАД в новой Москве и поселке Северный, «Филатов луг» и «Прокшино» Сокольнической линии станут первыми накрытыми, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Накрытые наземные станции – это те остановочные пункты, платформы которых закрыты и напоминают по оформлению вокзалы.

«С накрытыми станциями могут быть запроектированы перспективные линии на территории новой Москвы до Троицка и в поселение Рязановское – на участке за границами МКАД, а также в поселок Северный по причине меньшей плотности городской застройки», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что «Филатов луг» и «Прокшино» Сокольнической линии – наземные станции, которые впервые для Москвы станут накрытыми.

Сейчас в столице проектируют метро до Троицка: от станции «Севастопольский проспект», которая будет пересадочной на станцию МЦК «Крымская», метро пойдет в Коммунарку и Троицк – через станцию «Академическая» «рыжей» ветки и станцию «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии. Кроме того, Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до поселка Северный.

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