РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 дек. С 10 по 17 декабря пожарные Люберецкого гарнизона ликвидировали пять возгораний, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло шесть пожаров, из них на территории городского округа Люберцы – пять. В пожарах никто не пострадал», – сказал Катаев.

Он уточнил, что 9, 11 и 13 декабря горели автомобили BMW X3, Chevrolet Spark и Chevrolet Express. В результате пожаров машины обгорели частично. Десятого декабря в 18:38 в диспетчерской зафиксировали возгорание на кухне общей площадью 2 квадратных метра в одной из квартир дома №350 по Октябрьскому проспекту. Шестнадцатого декабря в 22:23 горела баня в деревне Зенино на участке №53, выгорело 12 квадратных метров.

«Тринадцатого декабря в Котельниках в ТЦ «Мега Белая Дача» произошло загорание гирлянды на наружной стене на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал», – заключил Катаев.