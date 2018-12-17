РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» с 17 по 25 декабря будут проводить оперативно-профилактическую операцию «Наркопритон», в ее рамках наркополицейские будут выявлять места употребления наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Целью мероприятия является противодействие незаконному обороту наркотиков, установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации, либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в сообщении.

По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, вы можете сообщить по телефонам: 8(495)554-93-94 – дежурная часть, 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.