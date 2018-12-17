РИАМО - 17 дек. Столичные районы на востоке, юго-востоке и юге Москвы больше других нуждаются в обновлении улично-дорожной сети, для улучшения транспортной ситуации в них предусматривается строительство Юго-Восточной хорды, на участках ее пересечения с улицами будут создавать многоуровневые развязки, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время мы активно работаем над обеспечением транспортной инфраструктуры Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов города. Там предусматривается строительство Юго-Восточной хорды», - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос о районах с наиболее сложной ситуацией для улично-дорожной сети.

Он добавил, что строительство новой трассы заложено в перспективной схеме размещения магистралей генплана Москвы. Трасса прохождения хорды на всем ее протяжении следует вдоль Курского направления Московской железной дороги на достаточном удалении от жилой застройки.

«На участках пересечения хорды с существующей улично-дорожной сетью будут предусмотрены многоуровневые транспортные развязки и путепроводы», - заключил Бочкарев.

Столичные власти планируют построить Юго-Восточную хорду до конца 2025 года в три этапа, при этом после второго – в 2023 году – полностью замкнется новое транспортное кольцо из хорд. Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять магистралей.

Новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена, так как здесь множество преград естественного и искусственного происхождения.

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