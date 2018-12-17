РИАМО - 17 дек. Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали сильные морозы, температура понижалась почти до минус 23 градусов, эта ночь стала самой холодной с начала сезона на большей части территории Московского региона, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве ночь на понедельник оказалась самой холодной с начала зимы – столбики термометров опустились до минус 15,9 градуса.

«В Московской области морозы были еще сильнее, до минус 22,5 градуса в Черустях и до минус 22,9 градуса в Талдоме. На большей части территории Московского региона морозы стали самыми сильными в нынешнем декабре», — говорится в сообщении.

Лишь Павловском Посаде, Черустях и в Домодедове ранее было еще холоднее. Так, в Черустях до этого воздух выхолаживался до минус 23,2 градуса.

Жителей Московского региона на этой неделе ожидает морозная и без осадков погода, столбики термометров днем опустятся до минус 15 градусов, а в ночные часы до минус 20 градусов мороза.

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