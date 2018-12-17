РИАМО - 17 дек. В здании на территории компании «Техно Групп» в подмосковном Дзержинском обрушилась кровля, на месте работают 19 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 09:55 17 декабря от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Дзержинский в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что произошло обрушение кровли в строении на территории ООО «Техно Групп» расположенного по адресу: Дзержинский, улица Академика Жукова, дом 2», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

На месте работают семь единиц техники, 19 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, девять человек.

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